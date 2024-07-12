Жителя Самарской области обвиняют в попытке убить мать и брата

В Ставропольский районный суд отправили уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в январе 2024 г. в наркотическом опьянении обвиняемый поссорился с матерью и братом и набросился на них с охотничьим ножом. Потерпевшие смогли отбиться от неадекватного родственника.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки