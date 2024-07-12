Гражданина Марокко поймали в Тольятти с наркопосылкой из Индонезии

Сотрудники Самарской таможни в Тольятти задержали гражданина Марокко по подозрению в контрабанде наркотиков.

Все дело было в посылке из Индонезии. Изначально ее обнаружили сотрудники Кольцовской таможни Уральского таможенного управления, а уже при ее получении на почте в Тольятти задержали местную жительницу. В посылке было три пакета с 2,981 кг наркотического средства митрагинин.

Тольяттинка рассказала, что забирала посылку для мужа. Мужчина же заявил, что принимает вещество по рекомендации частного врача, вот только не смог подтвердить это никакими документами. Мужчину отправили под домашний арест.