В Самаре спасли женщину и подростка, перевернувшихся на сапе

В пятницу, 12 июля, в Самаре произошло происшествие на воде - напротив санатория Чкалова на реке Волги из воды вытащили женщину с ребенком, которые перевернулись на сапборде, сообщили в поисково-спасательной службе по Самарской области.
"Все случилось на реке Волга, в 100 метрах от береговой полосы напротив санатория Чкалова. Спасатели заметили, что два человека упали с сапборда. Высокая волна не позволяла им забраться обратно", — отмечается в сообщении.
В 14:45 на помощь вышел спасательный катер от Поисково-спасательного подразделения "Поляна Фрунзе".
В 15:20 пострадавших — 39-летнюю женщину 14-летнего подростка — доставили до берега. Медицинская помощь не потребовалась.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...