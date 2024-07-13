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Происшествия

В Самаре спасли женщину и подростка, перевернувшихся на сапе

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 июля, в Самаре произошло происшествие на воде - напротив санатория Чкалова на реке Волги из воды вытащили женщину с ребенком, которые перевернулись на сапборде, сообщили в поисково-спасательной службе по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области

"Все случилось на реке Волга, в 100 метрах от береговой полосы напротив санатория Чкалова. Спасатели заметили, что два человека упали с сапборда. Высокая волна не позволяла им забраться обратно", — отмечается в  сообщении.

В 14:45 на помощь вышел спасательный катер от Поисково-спасательного подразделения "Поляна Фрунзе".

В 15:20 пострадавших — 39-летнюю женщину 14-летнего подростка — доставили до берега. Медицинская помощь не потребовалась.

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