Жителя Самарской области будут судить за фиктивное трудоустройство в госучреждении

В Отрадном отправили в суд уголовное дело о фиктивном трудоустройстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с ноября 2020 г. по январь 2022 г. обвиняемый был фиктивно трудоустроен на должность социального педагога ГКУ Самарской области "Комплексный центр социального обеспечения населения Восточного округа". За это время он незаконно получил зарплату — около 500 тыс. рублей.
Уголовное дело возбудили по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки