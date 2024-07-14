Во II квартале средняя цена долгосрочной аренды квартир в Самаре составила 25 тыс. рублей

Аналитики "Авито Недвижимости" подвели итоги II квартала 2024 г. на рынке долгосрочной аренды жилья. По сравнению с первыми тремя месяцами года предложение на рынке долгосрочной аренды на платформе увеличилось на 5% по стране в целом.

За квартал сильнее всего выросло количество объектов в сегменте однокомнатных квартир (+7%). За год предложение по стране в целом незначительно снизилось (-4%), при этом отдельно количество доступных для аренды студий за аналогичный период времени увеличилось на 10%.

Спрос на долгосрочную аренду жилья на платформе по сравнению с I кварталом 2024 г. вырос на 2%. Что касается отдельных сегментов, на 3% повысился интерес к студиям, трехкомнатным квартирам и объектам с четырьмя комнатами и более, на 2% — к однокомнатным и двухкомнатным квартирам. Относительно II квартала 2023 г. спрос на аренду квартир снизился на 6%, однако интерес к студиям в сегменте вырос на 15%.

Средняя стоимость аренды квартиры на "Авито Недвижимости" за квартал выросла на 4%, до 28 тыс. руб. в месяц, из-за перераспределения предложения в пользу больших форматов. Стоимость аренды студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир по сравнению с I кварталом 2024 г. не изменилась, а цены на аренду объектов с четырьмя комнатами и более — упали на 21% (за год — на 16%). В то же время год к году средняя арендная ставка в России увеличилась на 3 тыс. руб. (+12%), при этом аренда больших квартир (четыре комнаты и более) стала дешевле на 16%.

"С начала года мы отмечаем рост предложения в сегменте долгосрочной аренды. Вероятно, это происходит под влиянием высокой ключевой ставки ЦБ РФ. В условиях дорогой ипотеки собственники предпочитают сдать квартиру, а не искать покупателя на протяжении 6-8 месяцев и продавать недвижимость со скидкой. Если ключевая ставка сохранится на том же уровне или станет выше, мы предполагаем дальнейший рост количества доступных для аренды вариантов жилья до конца года. В начале лета этому также способствует сниженный спрос, который активизируется ближе к осени", — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости".

Предложение на рынке долгосрочной аренды жилья на платформе по сравнению с I кварталом 2024 г. выросло в 22 из 33 городов исследования. Самая заметная динамика — в Улан-Удэ (+22%), Краснодаре — (+17%), Ростове-на-Дону и Красноярске — (+16% в обоих), Москве и Иркутске — (+15% в каждом).

Спрос на платформе за три месяца увеличился в 23 из 33 городов исследования. Интерес к долгосрочной аренде недвижимости вырос во Владивостоке (+53%), Тюмени (+19%), Казани (+15%), Севастополе и Ставрополе (+14%). В Санкт-Петербурге спрос увеличился на 6%, в Москве — сократился на 2%.

Год к году спрос на аренду квартир в Москве увеличился на 6%, а в Санкт-Петербурге — на 1%. При этом в Северной столице заметно вырос интерес к аренде студий (+17%) и однокомнатных квартир (+6%).

Стоимость долгосрочной аренды в большинстве городов по сравнению с I кварталом 2024 г. не изменилась, при этом снять квартиру стало дешевле в Москве (-8%), Ставрополе (-5%) и Новосибирске (-4%). Самые низкие цены на аренду жилья по итогам II квартала — в Брянске (15 тыс. руб. в месяц), Кирове (16,5 тыс. руб.), Ярославле (18 тыс. руб. в месяц), Ижевске, Саратове и Ульяновске (по 20 тыс. руб. в каждом). Самая высокая стоимость аренды квартир в отчетном периоде была в Москве (74 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (35 тыс. руб.) и Казани (30 тыс. рублей).