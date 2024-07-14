16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Во II квартале средняя цена долгосрочной аренды квартир в Самаре составила 25 тыс. рублей В Баланс Towers уникальные sky flats с первым взносом 10% В Самарской области зафиксирован скачок продаж первичного жилья "Росгосстрах" и ВТБ: каждый второй россиянин собирается купить квартиру до 2034 года К новому сервису "Авито" по продаже жилья присоединились более сотни агентств недвижимости

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Во II квартале средняя цена долгосрочной аренды квартир в Самаре составила 25 тыс. рублей

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Аналитики "Авито Недвижимости" подвели итоги II квартала 2024 г. на рынке долгосрочной аренды жилья. По сравнению с первыми тремя месяцами года предложение на рынке долгосрочной аренды на платформе увеличилось на 5% по стране в целом.

За квартал сильнее всего выросло количество объектов в сегменте однокомнатных квартир (+7%). За год предложение по стране в целом незначительно снизилось (-4%), при этом отдельно количество доступных для аренды студий за аналогичный период времени увеличилось на 10%.

Спрос на долгосрочную аренду жилья на платформе по сравнению с I кварталом 2024 г. вырос на 2%. Что касается отдельных сегментов, на 3% повысился интерес к студиям, трехкомнатным квартирам и объектам с четырьмя комнатами и более, на 2% — к однокомнатным и двухкомнатным квартирам. Относительно II квартала 2023 г. спрос на аренду квартир снизился на 6%, однако интерес к студиям в сегменте вырос на 15%. 

Средняя стоимость аренды квартиры на "Авито Недвижимости" за квартал выросла на 4%, до 28 тыс. руб. в месяц, из-за перераспределения предложения в пользу больших форматов. Стоимость аренды студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир по сравнению с I кварталом 2024 г. не изменилась, а цены на аренду объектов с четырьмя комнатами и более — упали на 21% (за год — на 16%). В то же время год к году средняя арендная ставка в России увеличилась на 3 тыс. руб. (+12%), при этом аренда больших квартир (четыре комнаты и более) стала дешевле на 16%.

"С начала года мы отмечаем рост предложения в сегменте долгосрочной аренды. Вероятно, это происходит под влиянием высокой ключевой ставки ЦБ РФ. В условиях дорогой ипотеки собственники предпочитают сдать квартиру, а не искать покупателя на протяжении 6-8 месяцев и продавать недвижимость со скидкой. Если ключевая ставка сохранится на том же уровне или станет выше, мы предполагаем дальнейший рост количества доступных для аренды вариантов жилья до конца года. В начале лета этому также способствует сниженный спрос, который активизируется ближе к осени", — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости".

Предложение на рынке долгосрочной аренды жилья на платформе по сравнению с I кварталом 2024 г. выросло в 22 из 33 городов исследования. Самая заметная динамика — в Улан-Удэ (+22%), Краснодаре — (+17%), Ростове-на-Дону и Красноярске — (+16% в обоих), Москве и Иркутске — (+15% в каждом).

Спрос на платформе за три месяца увеличился в 23 из 33 городов исследования. Интерес к долгосрочной аренде недвижимости вырос во Владивостоке (+53%), Тюмени (+19%), Казани (+15%), Севастополе и Ставрополе (+14%). В Санкт-Петербурге спрос увеличился на 6%, в Москве — сократился на 2%.

Год к году спрос на аренду квартир в Москве увеличился на 6%, а в Санкт-Петербурге — на 1%. При этом в Северной столице заметно вырос интерес к аренде студий (+17%) и однокомнатных квартир (+6%).

Стоимость долгосрочной аренды в большинстве городов по сравнению с I кварталом 2024 г. не изменилась, при этом снять квартиру стало дешевле в Москве (-8%), Ставрополе (-5%) и Новосибирске (-4%). Самые низкие цены на аренду жилья по итогам II квартала — в Брянске (15 тыс. руб. в месяц), Кирове (16,5 тыс. руб.), Ярославле (18 тыс. руб. в месяц), Ижевске, Саратове и Ульяновске (по 20 тыс. руб. в каждом). Самая высокая стоимость аренды квартир в отчетном периоде была в Москве (74 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (35 тыс. руб.) и Казани (30 тыс. рублей).

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 12:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4