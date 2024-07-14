Сызранец поджег квартиру бывшей возлюбленной, чтобы вернуть ее

В Сызранский городской суд отправилось уголовное дело о поджоге. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В январе 2024 г.в доме на ул. Лазо сгорела квартира 54-летней женщины. Владелица жилья в тот момент была на работе в другом регионе. Ущерб составил более 370 тыс. рублей.

Пожарные выяснили, что причиной пожара был поджог. Кто-то вынул глазок на входной двери, облил дверь горючей жидкостью и поджег. При этом злоумышленник предусмотрительно заклеил поролоном глазки соседних квартир.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

Полицейские посмотрели записи камер видеонаблюдения с соседнего дома, и на них потерпевшая узнала 53-летнего бывшего ухажера. Они познакомились через интернет и расстались за несколько месяцев до пожара. Мужчину задержали. Он пояснил, что тяжело переживал расставание. Когда сызранец узнал, что женщина уехала работать в Москву, решил удержать ее и не придумал ничего лучше, чем поджечь ее квартиру, чтобы экс-возлюбленная вернулась и обратилась к нему за помощью.