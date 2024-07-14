Парень из Самарской области потерял 60 тыс. руб., пытаясь устроиться на работу

В Самарской области возбудили очередное уголовное дело из-за интернет-мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

23-летний местный житель нашел в соцсети объявление о подработке и оставил заявку. Вскоре ему позвонили и предложили работу со свободным графиком и хорошей оплатой. Нужно было всего лишь заполнить подробную анкету с персональными данными и указать данные карты, для получения зарплаты. Парень выполнил все указания, а потом с его счета списали 60 тыс. рублей.