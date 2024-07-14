Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании исчезновения самарского подростка

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании исчезновения подростка в Самаре.
В мае 2024 г. 16-летний парень ушел из общежития колледжа на встречу со знакомыми и пропал. Через два дня сотрудники образовательного учреждения сообщили о пропаже подростка его матери.
Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело. Но пока разыскать несовершеннолетнего не удалось.
Мать мальчика обратилась к главе СК РФ через "ВКонтакте". Теперь Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексея Колбасина доклад о проведенных следственных действиях и дал указание ГУ криминалистики СК России оказать необходимую помощь в расследовании.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки