Подрядчика, строившего поликлинику в Волгаре, оштрафовали на 2,3 млн рублей

Прокуратура Куйбышевского района Самары провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Проверка коснулась строительства поликлиники на 700 мест в Волгаре.

В мае 2021 года строительная компания по госконтракту в рамках нацпроекта "Здравоохранение" приняла на себя обязательства по строительству поликлиники на 700 мест в поселке Волгарь. Стоимость контракта составила 921 млн рублей.

Ход строительства объекта, своевременность и качество выполнения работ находились под пристальным вниманием прокуратуры района. В результате проверки выяснилось, что подрядчик сорвал сроки завершения работ.

Прокурор района внес представление об устранении нарушений закона директору организации, возбудил в отношении него и юридического лица дела об административном правонарушении по статье "Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом".

"По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования должностному лицу и организации назначено наказание в виде штрафов на сумму 2,3 млн рублей. Поликлиника введена в эксплуатацию, права граждан на доступность медицинской помощи восстановлены", - отмечается в сообщении.