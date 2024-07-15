В Самаре продают парк-отель за 80 млн рублей

В Кировском районе Самары по адресу ул. Студеный Овраг, 116 выставлена на продажу гостиница площадью 2,5 тыс. кв. метров. За продажу объекта планируют получить 80 млн рублей.

В описании отмечается, что это готовый, работающий и рентабельный бизнес "с хорошей репутацией", функционирующий в круглогодичном режиме.

Номерной фонд рассчитан на единовременный прием до 200 человек. В лот входят: два здания гостиниц суммарной площадью 1 905,9 кв. м. (932,1+ 973,8), 34 отделанных номера различной категории комфортности: номера типа "Стандарт", "Комфорт" и "Полулюкс"; здание ресторана 374 кв. м (включает ресторан на 90 мест, кафе-бар на 60 мест, два конференц зала); административное 2-х этажное здание, 58,4 кв. м.; два административно-хозяйственных здания, 59 кв. м, 33, 7кв.м.; котельная — 16,5 кв.м, трансформаторная подстанция 23, 7 кв. м.

Площадь земельного участка составляет 3,098 га, он находится в аренде. Однако, продавец отмечает, что есть возможность выкупить землю по кадастровой стоимости.

"Bce cтpоения в сoбcтвeннocти на физлицo. Pаботаeм 18 лeт, cвoя газовaя шкaфная, вoдопpoвoд, отoпление, WI-FI, видеонаблюдение, охранная сигнализация, мини АТС, спутниковое и эфирное ТВ, источники резервного электропитания", - отмечается в объявлении, опубликованном на "Авито".



