В Самаре иностранка пыталась незаконно вывезти из России внуков

В аэропорту Курумоч иностранка пыталась незаконно вывезти детей из России.
Пограничники во время контроля заметили, что жительница Центральной Азии — пассажирка рейса Самара — Худжанд предъявила поддельное нотариальное согласие на их выезд из России двоих детей. Оказалось, что детей 17 и семи лет планировала вывезти бабушка по просьбе их отца, живущего за границей.
Решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК России ("Использование поддельного официального документа").
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки