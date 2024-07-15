В Самаре иностранка пыталась незаконно вывезти из России внуков

В аэропорту Курумоч иностранка пыталась незаконно вывезти детей из России.

Пограничники во время контроля заметили, что жительница Центральной Азии — пассажирка рейса Самара — Худжанд предъявила поддельное нотариальное согласие на их выезд из России двоих детей. Оказалось, что детей 17 и семи лет планировала вывезти бабушка по просьбе их отца, живущего за границей.

Решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК России ("Использование поддельного официального документа").