Жительницу Самарской области обвиняют в убийстве сожителя

В Нефтегорском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 17 апреля 2024 г. женщина выпивала у себя дома, поссорилась с 55-летним сожителем и ударила его "колюще-режущим предметом" в грудь. От ранения мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки