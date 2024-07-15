Жительницу Самарской области обвиняют в убийстве сожителя

В Нефтегорском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 17 апреля 2024 г. женщина выпивала у себя дома, поссорилась с 55-летним сожителем и ударила его "колюще-режущим предметом" в грудь. От ранения мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.