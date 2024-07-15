Неудачно поймала попутку: жительницу Самарской области избил и ограбил автомобилист

В Большеглушицком районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за грабежа с применением насилия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

63-летняя жительница пос. Ледяйка на кольце Придорожное в Волжском районе ловила попутку, чтобы доехать до дома. Подвезти ее согласился водитель ВАЗ-21115. Также он уточнил, что стоимость поездки не превысит 300 рублей.

Вот только выехав на дорогу, мужчина сразу свернул на обочину, два раза ударил ее кулаком, забрал из сумочки 35 тыс. руб. и вытолкнул из автомобиля.

Полицейские нашли подозреваемого недалеко от места преступления. 43-летний ранее судимый мужчина признал вину.