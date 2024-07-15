Самарец, пытаясь спасти свои деньги, отправил мошенникам 700 тыс. рублей

В Самарской области мошенники обманули 49-летнего руководителя лаборатории. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Три дня потерпевшему звонили неизвестные, представлялись правоохранителями и убеждали, что кто-то взломал его аккаунт на госуслугах. Чтобы спасти сбережения, они советовали перевести деньги на "безопасный счет". По инструкциям незнакомцев мужчина перевел на указанные ими счета более 700 тыс. рублей.

Вскоре он понял, что попался на обман, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.