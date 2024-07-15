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Преступления Происшествия

Полиция нашла под Самарой конопляный сад

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области полицейские задержали 58-летнего местного жителя по подозрению в наркопреступлениях. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ранее кто-то сообщил правоохранителям, что мужчина может быть причастен к преступным делам. Стражи порядка пришли к нему домой и осмотрели приусадебный участок в с. Березовый Солонец. Там обнаружилось 262 куста конопли, высаженных во дворе и в помещениях. Кроме того, в частном доме нашли контейнеры с более чем 400 г высушенного каннабиса.

Подозреваемый утверждал, что заказывал семена конопли через онлайн-магазин в мессенджере, а выращивал ее исключительно для личного употребления.

Гид потребителя

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