Полиция нашла под Самарой конопляный сад

В Самарской области полицейские задержали 58-летнего местного жителя по подозрению в наркопреступлениях. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее кто-то сообщил правоохранителям, что мужчина может быть причастен к преступным делам. Стражи порядка пришли к нему домой и осмотрели приусадебный участок в с. Березовый Солонец. Там обнаружилось 262 куста конопли, высаженных во дворе и в помещениях. Кроме того, в частном доме нашли контейнеры с более чем 400 г высушенного каннабиса.

Подозреваемый утверждал, что заказывал семена конопли через онлайн-магазин в мессенджере, а выращивал ее исключительно для личного употребления.