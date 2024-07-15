Гибридные и комбинированные технологии ТГУ пошли в рынок

На минувшей неделе состоялось первое заседание Координационного совета Передовой инженерной школы "Гибридные и комбинированные технологии" (ПИШ "ГибридТех") Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Представители семи высокотехнологичных компаний — индустриальных партнёров ПИШ "ГибридТех", включая генерального партнёра АО "АВТОВАЗ", подвели полугодовые итоги реализуемых ТГУ исследований и разработок, а также определили требования по подготовке кадров в ПИШ "ГибридТех". По мнению ректора ТГУ Михаила Криштала, ключевым итогом стал ввод в эксплуатацию инновационно-технологического парка (технопарк ТГУ), где создаётся ряд производств наукоёмкой продукции, разработанной в университете и с непосредственным участием студентов.

За полгода ПИШ "ГибридТех" ТГУ взял в работу 16 проектов, основанных на ультразвуковых, магниевых и лазерных технологиях, а также направленных на инжиниринг высокотехнологичных производств. По словам Михаила Криштала, запуск университетского технопарка с размещением необходимых производственных цепочек, позволяет ТГУ полностью выполнять взятые на себя обязательства перед индустриальными партнёрами и доводить разработки учёных и исследователей университета до инновационных продуктов и вывода их на рынок.

Так, в первом полугодии 2024 года на площадке технопарка дан старт производству ультразвуковых комплексов (генераторов и колебательных систем) для сварки элементов обивки дверей и панели приборов автомобилей. Их первая партия будет поставлена на АО "АВТОВАЗ" в рамках договора по модернизации автоматических линий ультразвуковой сварки в августе 2024 года. По словам директора ПИШ ТГУ Александра Селиванова, благодаря таким генераторам, встроенным в линию ультразвуковой сварки и интегрированным в систему управления, в полтора раза увеличится производительность сварки и повысится износостойкость ультразвуковых волноводов, используемых при сварке стеклонаполненных пластиков. Ультразвуковые комплексы и комплектующие к ним заменят зарубежные, обслуживание которых прекратилось в 2022 году после введения санкций.

На площадях технопарка ТГУ планируется к запуску производство ультразвукового хирургического комплекса для проведения операций по эндопротезированию. Заказчиком этого проекта выступает партнёр ПИШ "ГибридТех" — ООО "МедТЭК" Комплекс состоит из ультразвукового генератора, двух ручных устройств и комплекта из шести насадок, позволяющих обрабатывать костные и мягкие ткани, осуществлять прочистку костных каналов от губчатого вещества и биополимера. Ожидаемый объём выпуска после разработки серийного образца и прохождения процедуры сертификация медицинского изделия — 10 комплексов и 120 тысяч насадок в год. Ультразвуковой хирургический комплекс на 80% состоит из компонентов отечественного производства. Это оборудование на рынке РФ ликвидирует дефицит аналогичных зарубежных приборов, возникший из-за санкционных ограничений. По словам директора ООО "МедТЭК" Андрея Ушакова, в лице ТГУ компания нашла себе надёжного партнёра. На данный момент завершена проработка новой конструкции ультразвукового генератора и доработана конструкция ультразвуковых систем под серийное производство.

Вместе с МедТЭКом в технопарке ТГУ готовится к запуску производство интрамедуллярного самоблокирующегося стержня для остеосинтеза при переломах трубчатых костей. Другим партнёром выступает ООО "СТ-СИНТЕЗ". Уже закуплено всё технологическое оборудование, переработана конструкторская документация на интрамедуллярные стержни с целью адаптации конструкции к нуждам серийного производства, завершено проектирование оснастки для производства. Данный стержень никогда не выпускался в России, он придёт на замену похожим изделиям, которые ранее поступали из Израиля. По словам, Михаила Криштала, самоблокирующиеся расширяемые стержни, произведённые в технопарке ТГУ, будут иметь улучшенную конструкцию и более низкую стоимость (на 50%) по сравнению с импортными аналогами. Для реализации этого проекта был создан консорциум с участием ТГУ, ООО "Медтэк". Пилотную партию стержней планируется изготовить в технопарке уже к концу 2024 года. В течение 2025 года будут завершена отладка технологии серийного производства и оформлены разрешительные документы на производство изделия медицинского назначения.

По заказу ещё одного партнёра ПИШ "ГибридТех" — ООО "Медицинская торговая компания" ("МТК") — во втором полугодии 2024 года откроется производство биорезорбируемых имплантатов из магниевых сплавов. Изделия из таких материалов предназначены для проведения операций по имплантации в организм человека временных конструкций, которые после выполнения задачи по сращиванию костей способны саморассасываться. Имплантаты из магниевых сплавов исключают проведение повторной операции по извлечению отработавшего имплантата и, соответственно, сокращают время на повторную реабилитацию. Кроме того, применение в медицине подобных изделий снизит материальные затраты и нагрузку на хирургов. На данный момент в рамках проекта в технопарке ТГУ смонтировано и запущено в эксплуатацию технологическое оборудование, изготовлена оснастка. Производство медицинских изделий прошло необходимую сертификацию: биорезорбирумые имплантаты зарегистрированы в качестве медицинских изделий. Ожидаемый объём выпуска: 5000 штук с ежегодным удвоением в первые пять лет.

К работе над каждым проектом привлекаются студенты Тольяттинского госуниверситета. Александр Селиванов подчеркнул, что таким образом решается ещё одна задача передовой инженерной школы — подготовка современных инженерных кадров, способных разрабатывать новые технологии и изделия и создавать технологическое оснащение для их реализации. Обучение студентов в ПИШ "ГибридТех" планируется по 15 новым образовательным программам. Семь из них запустят в сентябре этого года. Бакалавров будут готовить по профилю "Технология гибридных производств", магистров — по профилям "Проектирование и разработка гибких производственно-технологических систем", "Высокотехнологичные машиностроительные производства", "Гибридные и комбинированные технологии".

В основе образовательной модели ПИШ — ранняя специализация и погружение обучающихся в реальную производственную среду: за весь период обучения предусмотрены производственное обучение в технопарке ТГУ, участие в нескольких проектах по заказу высокотехнологичных партнёров, а также практика и внеучебная стажировка на их базе.

"Учитывая, что запрос к ТГУ на подготовку инженерных кадров только от АВТОВАЗа составляет 300 человек в год, мы приняли решение образовательную модель ПИШ "ГибридТех" масштабировать на все направления подготовки института машиностроения ТГУ. Это еще плюс 26 образовательных программ", — добавил Александр Селиванов.

Важность практической подготовки студентов-инженеров отметили члены Координационного совета ПИШ "ГибридТех" главный конструктор—директор по инжинирингу продукта АО "АВТОВАЗ" Сергей Аманов и операционный директор АО "Супер-Авто Холдинг" Антон Губа. Координационный совет поддержал предложение о выделении гранта для проведения стажировки вне образовательного процесса в 2024 году в АО "АВТОВАЗ". Студенты, обучающиеся в магистратуре по программам "ПИШ "ГибридТех", будут работать на автопредприятии непосредственно с наставниками — сотрудниками АВТОВАЗа.

Алексей Сыров, главный технолог АО "АВТОВАЗ" подчеркнул, что необходимо сохранить для студентов усиленную языковую подготовку — знание английского языка остаётся приоритетным при трудоустройстве на предприятия, которые развивают сегодня сотрудничество с азиатскими поставщиками и производителями. Кроме того, от ПИШ "ГибридТех" АВТОВАЗ ожидает подготовку не только инженерного персонала, но и линейных руководителей, например, мастеров — в соответствии с запросами высокотехнологичных партнёров.

"Передовая инженерная школа "ГибридТех" даёт возможность изменить качественно подход к подготовке инженерных кадров. И в целом первый год работы ПИШ членами Координационного совета оценен положительно. Результаты наработок приняты за основу как в образовательных программах, так и в производственных проектах, научно-исследовательских проектах, — отметил Сергей Аманов. — Конечно, появился ряд замечаний и предложений по улучшению программы ПИШ. Все они обсуждались в рамках первого Координационного совета и по результатам дискуссии будут взяты в работу, а мы, как это принято в рамках цикла Деминга, сможем в целом улучшить деятельность ПИШ "ГибридТех".

Федеральный проект "Передовые инженерные школы" стартовал в 2022 году. Он направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. По итогам конкурсного отбора в 2023 году Тольяттинский государственный университет вошёл в число 50 вузов-участников проекта. Совместно с высокотехнологичными компаниями-партнёрами в вузе создана Передовая инженерная школа "Гибридные и комбинированные технологии". Общий бюджет проекта — более 3 млрд рублей.