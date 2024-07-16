Для автомобилистов трассу "Обход Тольятти" откроют вечером 16 июля

Во вторник, 16 июля, состоится запуск движения по обходу Тольятти. С 18:00 трасса будет открыта для всех, кто желает протестировать новую дорогу, сообщили в концессионной компании "Обход Тольятти.

"Плата за проезд ни 16 июля, ни в последующие несколько недель взиматься не будет. О дате начала взимания платы будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.

Движение по обходу Тольятти начнется после церемонии официального открытия дороги. Ввиду ограниченных возможностей по размещению на объекте гостей, участие в мероприятии примет узкий круг: руководители федеральных и региональных органов власти, представителей делового сообщества и средств массовой информации.

Напомним, накануне стало известно, что трассу "Обход Тольятти" откроют 16 июля в 10:00.