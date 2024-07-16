Самарцев привела в ужас интернет-пугалка об "отравленной воде"

Очередное страшное сообщение из интернета привело в ужас самарцев. Об этом сообщает samara.aif.ru.

К журналистам обратилась местная жительница, которая получила от подруги пересланное аудиосообщение об "отравленной воде" известной марки.

"Девчонки. Всем привет. Смотрите, сейчас позвонила двоюродная сестра, моя ее и обратно, то есть мой двоюродный на Украине не в разведке служит, позвонил. Я предупредил к нам Россию просочилась огромная партия минеральной воды, <…>, отравленной. Предупредил ее, предупредить всех, кого возможно, и не покупайте, пока воду именно <…>, ее ищут, отслеживают куда ушла в какие сети или на базу, но на всякий случай, предупреждайте всех своих там", — говорится в сообщении.

Как выяснилось, этот вброс гуляет по интернету с начала СВО. Предположительно, за информационной атакой стоит украинское ЦИПсО.

Производитель бренда опровергает информацию и уточняет, что вода зарегистрирована в системе "Честный знак", производится под строгим контролем.

Эксперты советуют не доверять лживой информации в чатах в социальных сетях и не транслировать такие сообщения дальше.