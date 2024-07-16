Жители Самарской области пожаловались депутату Госдумы на выбросы вредных веществ

На прием граждан к депутату Госдумы Александру Хинштейну приехала жительница Большечерниговского района Ольга Дмитриева. Женщина пожаловалась на загрязнение окружающей среды в районе пос. Краснооктябрьский.

По мнению жителей, выбросы вредных веществ в атмосферу может осуществлять ООО "ННК-Оренбургнефтегаз". Кроме того, женщина пожаловалась на размещение площадки для складирования мусора по пути следования из с. Большая Черниговка по направлению к с. Украинка и пос. Краснооктябрьский.

При этом в Росприроднадзоре Самарской области отвечают: по результатам надзорного мероприятия выявлено нарушение природоохранного законодательства, юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности. Далее из надзорного ведомства и районной администрации ответили: по результатам лабораторных исследований содержание всех исследованных веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимых концентраций, установленных СанПиН.

Жители с ответами не согласны. "Пусть ставят факельную установку, как положено. Может, хотя бы не будет этого смога, вала сероводорода на село. Кстати, сейчас еще одна буровая вышка появилась с другой стороны села, тоже на холме. И получается, что как в капкане уже", — говорит Ольга Дмитриева.

Александр Хинштейн пообещал заехать на место и направить запросы в надзорные ведомства для разбирательства в ситуации.

