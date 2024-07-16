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Экология Общество

Клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" сдали для переработки 30 кг отработанных батареек

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" передал специализированной организации партию отработанных элементов питания, собранных в рамках акции "Зеленая энергия". В общей сложности клиенты энергокомпании сдали свыше 30 кг батареек.

Напомним, в 2020 году Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" установил в офисах обслуживания боксы для сбора батареек. Данные контейнеры размещены по пяти адресам региона: в Самаре по ул. Маяковского, 15 и ул. Революционной, 101б, в Тольятти по ул. Горького, 36, в Сызрани на проспекте 50 лет Октября, 24, в Новокуйбышевске на ул. Ленинградской, 4а. Здесь можно сдать литиевые и щелочные элементы питания. По мере наполнения боксов батарейки передаются в специализированную организацию для переработки.

"В рамках акции "Зеленая энергия" наши клиенты могут внести свой вклад в сохранение природы. Помимо сдачи отработанных батареек граждане могут отказаться от получения квитанций в бумажном варианте, а организации и предприятия — перейти на электронный документооборот", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

На сегодняшний день более 17,5 тысяч клиентов — физических лиц Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" получают электронные квитанции, а почти 8 тысяч юридических лиц, заинтересованных в сбережении природы и сохранении здоровья сотрудников, используют электронный документооборот.

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