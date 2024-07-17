Самарчанка потеряла более 100 тыс. руб., установив приложение по просьбе сотрудника "банка"

В полицию обратилась 47-летняя жительница Самарской области. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился работником банка.
По его сведениям, недавно из финансового учреждения была уволена группа сотрудников, которые могут воспользоваться имеющимися у них персональными данными клиентов и похитить деньги, лежащие на ее счете. Чтобы обезопасить свои средства незнакомец настойчиво попросил установить на мобильный телефон программу удаленного управления гаджетом, что женщина и сделала.
В результате чего с банковских счетов потерпевшей произошло списание денежных средств на сумму более 100 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки