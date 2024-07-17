Малый бизнес Самарской области узнает потребность ПАО "ОДК-Кузнецов" в товарах и услугах

Очередная ярмарка кооперации крупных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса состоится на площадке регионального центра "Мой бизнес". Участники события смогут презентовать свои товары и услуги, узнать о потребностях промышленного гиганта и воспользоваться возможностью стать поставщиком компании. Значимость организации встреч поставщиков и заказчиков отмечал врио губернатора Вячеслав Федорищев на встрече с бизнес-объединениями.
Ярмарка состоится 24 июля в 15:00. Такие мероприятия проводятся в целях содействия кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства и крупного бизнеса при осуществлении закупок услуг, компонентов, деталей и высокотехнологичной продукции для крупных предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса.
В этот раз о своих потребностях в товарах, работах и услугах, предоставляемых малым и средним бизнесом, расскажут представители одного из крупнейших российских предприятий ПАО "ОДК-Кузнецов".
Сегодня индустриальный партнер заинтересован в предприятиях, которые ведут деятельность в области строительства и производства строительных инструментов, в сфере информационных технологий, предоставляют услуги типографии и дизайна.
"Теперь в формате ярмарок коопераций мы на одной площадке регулярно собираем потенциальных заказчиков и потенциальных поставщиков, чтобы дать им возможность напрямую обсудить возможность взаимовыгодного сотрудничества. Благодаря таким встречам малый бизнес может получить надежных партнеров и расширить каналы сбыта, а промышленные предприятия — бесперебойные поставки и качественный сервис, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Регистрация на участие в мероприятии — по ссылке. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Напомним, первая ярмарка кооперации состоялась 4 июля. Ее участниками стали 130 предпринимателей. В ходе встречи представители крупных компаний рассказали о своей деятельности, текущих потребностях и требованиях к закупаемой продукции. В ярмарке приняли участие АО "Транснефть-Приволга", ООО "Кроне-Автоматика", ООО "Метрология и Автоматизация" и др.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?