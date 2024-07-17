Малый бизнес Самарской области узнает потребность ПАО "ОДК-Кузнецов" в товарах и услугах

Очередная ярмарка кооперации крупных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса состоится на площадке регионального центра "Мой бизнес". Участники события смогут презентовать свои товары и услуги, узнать о потребностях промышленного гиганта и воспользоваться возможностью стать поставщиком компании. Значимость организации встреч поставщиков и заказчиков отмечал врио губернатора Вячеслав Федорищев на встрече с бизнес-объединениями.

Ярмарка состоится 24 июля в 15:00. Такие мероприятия проводятся в целях содействия кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства и крупного бизнеса при осуществлении закупок услуг, компонентов, деталей и высокотехнологичной продукции для крупных предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса.

В этот раз о своих потребностях в товарах, работах и услугах, предоставляемых малым и средним бизнесом, расскажут представители одного из крупнейших российских предприятий ПАО "ОДК-Кузнецов".

Сегодня индустриальный партнер заинтересован в предприятиях, которые ведут деятельность в области строительства и производства строительных инструментов, в сфере информационных технологий, предоставляют услуги типографии и дизайна.

"Теперь в формате ярмарок коопераций мы на одной площадке регулярно собираем потенциальных заказчиков и потенциальных поставщиков, чтобы дать им возможность напрямую обсудить возможность взаимовыгодного сотрудничества. Благодаря таким встречам малый бизнес может получить надежных партнеров и расширить каналы сбыта, а промышленные предприятия — бесперебойные поставки и качественный сервис, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Регистрация на участие в мероприятии — по ссылке. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

Напомним, первая ярмарка кооперации состоялась 4 июля. Ее участниками стали 130 предпринимателей. В ходе встречи представители крупных компаний рассказали о своей деятельности, текущих потребностях и требованиях к закупаемой продукции. В ярмарке приняли участие АО "Транснефть-Приволга", ООО "Кроне-Автоматика", ООО "Метрология и Автоматизация" и др.