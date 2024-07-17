Скончался солист группы "Баян Микс" Сергей Котков

Сергей Котков скончался из-за сильной болезни. Об этом рассказал его коллега по группе "Баян Микс" Сергей Войтенко.

"К сожалению, на отдыхе с семьей в Геленджике Сергей заболел пневмонией, с которой не удалось справиться. У Сергея осталась семья, четверо детей", — написал Войтенко.

Прощание назначили в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил в Москве.

"Я верил, даже знал, что Серега выкарабкается. Потому что он сильный, жизнелюбивый, искренний, честный, порядочный… Таких людей бог бережет… Но получилось все с точностью до наоборот", — написал также Сергей Войтенко.

Котков был чемпионом мира по баяну. Он родился в городе Октябрьском (Башкирия), играл на баяне с детства, с 13 лет участвовал во всероссийских и международных конкурсах.