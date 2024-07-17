Скончался солист группы "Баян Микс" Сергей Котков

Сергей Котков скончался из-за сильной болезни. Об этом рассказал его коллега по группе "Баян Микс" Сергей Войтенко.
"К сожалению, на отдыхе с семьей в Геленджике Сергей заболел пневмонией, с которой не удалось справиться. У Сергея осталась семья, четверо детей", — написал Войтенко.
Прощание назначили в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил в Москве.
"Я верил, даже знал, что Серега выкарабкается. Потому что он сильный, жизнелюбивый, искренний, честный, порядочный… Таких людей бог бережет… Но получилось все с точностью до наоборот", — написал также Сергей Войтенко.
Котков был чемпионом мира по баяну. Он родился в городе Октябрьском (Башкирия), играл на баяне с детства, с 13 лет участвовал во всероссийских и международных конкурсах.
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Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!