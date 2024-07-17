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Преступления Происшествия

Житель Самары пойдет под суд за продажу алкогольного контрафакта

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение 45-летнему мужчине, которому вменяют незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции.

По версии следствия, в мае 2023 г. обвиняемый приобрел спиртосодержащую жидкость, которую затем хранил в двух гаражах на ул. Стара-Загора. Сбывал незаконный товар он через магазины и рынки.

В июле 2023 г. полицейские изъяли из его гаражей более 5 тыс. флаконов со спиртом (объемом 0,1 л) с этикетками "Вита-Септ", "Спирт этиловый 95", "Стопсеп плюс", "Чистый Люкс", "Этиловый Альфа"; свыше 2 тыс. стеклянных бутылок без акцизных марок (объемом 0,5 л) с этикетками "Хортиця", "Арбатская элитная", "С серебром", "Московский Арбат", а также ПЭТ-канистры со спиртом. Общая стоимость изъятого составила 140 тыс. рублей.

Уголовное дело направят в суд Промышленного района Самары.

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