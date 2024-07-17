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Экология Общество

Народный фронт нашел мусорный полигон-призрак в Безенчуке

БЕЗЕНЧУК. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В посёлке Безенчук действует и ежедневно принимает тонны мусора полигон, который должен быть закрыт на рекультивацию. Об этом сообщает исполком Народного фронта в Самарской области.

Фото: Общероссийский Народный фронт в Самарской области

"Местный оператор по вывозу мусора "ТрансРесурс" и частные фирмы вместо того, чтобы вывозить отходы на ныне действующий санкционированный полигон "Чистый город" в городском округе Чапаевске, пользуются площадкой поближе, ведь лишние 60 километров — это деньги налогоплательщиков, оплачивающих тариф по вывозу мусора, в который входит транспортировка", - отмечают общественники.

По словам руководителя регионального исполкома ОНФ Владимира Марина, полигон является закрытым и вывоз мусора на него официально запрещен, однако его деятельность продолжается.

Общественники утверждают, что отходы на полигон сбрасываются ежедневно.

"Согласно отчёту регионального оператора, за 2023 год на полигон вывезено 14 706 тонн ТКО. Мы также зафиксировали сброс опиленных зеленых насаждений, увидели массы пластиковых бутылок со свежей маркировкой на упаковке и прочий мусор", - говорит Марин.

Народный фронт планирует направить обращение в Природоохранную прокуратуру и региональное министерство энергетики и ЖКХ.

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