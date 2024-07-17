Самарца будут судить за возбуждение ненависти к правоохранителям

В Самаре отправили в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в возбуждении ненависти к правоохранителям. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в мае 2024 г. под постом в мессенджере мужчина оставил комментарии, в которых негативно оценивал представителей органов государственной власти. Также в комментариях были утверждения о совершении насильственных и враждебных действий в отношении правоохранителей и их родственников.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки