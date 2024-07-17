Самарца будут судить за возбуждение ненависти к правоохранителям

В Самаре отправили в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в возбуждении ненависти к правоохранителям. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в мае 2024 г. под постом в мессенджере мужчина оставил комментарии, в которых негативно оценивал представителей органов государственной власти. Также в комментариях были утверждения о совершении насильственных и враждебных действий в отношении правоохранителей и их родственников.