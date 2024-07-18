Центральная база производственного обслуживания АО "Транснефть - Приволга" выпустила в первом полугодии 2024 года около 17 тыс. единиц продукции

Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" по итогам работы в первом полугодии 2024 выпустила 16 740 единицы специализированной продукции для предприятий нефтепроводной отрасли на сумму около 600 млн руб.

Кроме того, за первую половину года ЦБПО выполнила ремонт 147 единиц оборудования.

Продукция ЦБПО сертифицирована, запатентована и отвечает требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Потребителями продукции стали 16 дочерних организации компании "Транснефть".

Всего номенклатура продукции ЦБПО включает 286 позиций, в том числе ледорезные установки, боновые заграждения для локализации разливов нефти, приспособления для установки и извлечения пробок вантузов. Одним из основных изделий предприятия является машина для безогневой резки труб "Волжанка", выпускаемая в пяти модификациях. Ее использование позволяет безопасно производить весь спектр работ по вырезке дефектных участков нефтепроводов.

В текущем году на ЦБПО проводятся работы по освоению серийного производства устройства для выпуска газовоздушной среды, шнуров резиновых для уплотнения запорной арматуры, а также модернизации конструкции боновых заграждений постоянной плавучести.

Совместно с ООО "НИИ Транснефть" проводится апробация опытных образцов лотков затвора плавающей крыши унифицированного в части снижения загрязнения плавающей крыши.

В рамках внедрения Системы развития Транснефть (СРТ) — ОПТИМУМ Центральная база производственного обслуживания, как пилотная площадка АО "Транснефть - Приволга", открыла двери для корпоративного обмена опытом, первыми посетителями стали представители АО "Русские электрические двигатели". Целью встречи являлось ознакомление с реализованными предложениями по улучшению, а также обмен лучшими практиками и инструментами. Кроме того, молодые специалисты ПАО "Транснефть" посетили ЦБПО в рамках Международной научно-технической конференции молодежи в феврале текущего года. Они познакомились с инструментом бережливого производства, узнали, что такое "Фабрика процессов" и побывали на площадке ее реализации.