В Тольятти по камерам вычислили и задержали продуктового воришку

В полицию Автозаводского района обратился директор местного магазина с заявлением о хищении продуктов и алкоголя на сумму более 7 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли записи с камер видеонаблюдения на которых был запечатлен момент противоправных действий.

В ходе патрулирования района возле одного из многоквартирных домов сотрудники ППС обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. При виде полицейских тот попытался скрыться, но после непродолжительной погони был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе 31-летний житель Приморского края, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, вину в содеянном признал, и пояснил, что ночью, путем отжатия входной двери, проник в магазин и похитил продукты и алкоголь. Похищенный алкоголь был возращен законному владельцу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража".