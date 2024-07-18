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Преступления Происшествия

В Тольятти по камерам вычислили и задержали продуктового воришку

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Автозаводского района обратился директор местного магазина с заявлением о хищении продуктов и алкоголя на сумму более 7 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли записи с камер видеонаблюдения на которых был запечатлен момент противоправных действий.

В ходе патрулирования района возле одного из многоквартирных домов сотрудники ППС обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. При виде полицейских тот попытался скрыться, но после непродолжительной погони был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе 31-летний житель Приморского края, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, вину в содеянном признал, и пояснил, что ночью, путем отжатия входной двери, проник в магазин и похитил продукты и алкоголь. Похищенный алкоголь был возращен законному владельцу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Гид потребителя

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