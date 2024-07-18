Молодого сызранца будут судить за участие в пяти мошенничествах

В Сызрани отправили в суд уголовное дело 21-летнего местного жителя, обвиняемого в четырех мошенничествах и двух покушениях на мошенничество. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В начале апреля 2024 г. в течение нескольких дней в полицию обратились пять местных жительниц 67-91 года. Все они стали жертвами мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП". При этом двое из них смогли вовремя прервать разговор и перезвонить близким. А вот трое жертв отдали злоумышленникам более 820 тыс. рублей. А к одной из потерпевших курьер даже приезжал дважды. 67-летняя женщина сначала отдала все наличные — 129 тыс. рублей, а затем и закрыла банковский вклад на 500 тыс. руб. и эти деньги также передала курьеру.

Правоохранители выяснили, что у всех жертв забирал деньги один и тот же человек. Его вычислили по записям камер видеонаблюдения. Подозреваемый рассказал, что действовал по инструкции незнакомца, с которым познакомился в соцсети. Полученные деньги он переводил на расчетные указанные "работодателем" счета, а себе оставлял процент. О том, что участвует в преступлении, сызранец знал, но надеялся, что его "не вычислят".