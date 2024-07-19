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Преступления Происшествия

Сотрудник "налоговых органов" выманил у жительницы Самары полмиллиона рублей

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении неизвестных, выманивших с банковского счета жительницы Самары 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В будний день на телефон 34-летней жительницы Самары, являющейся индивидуальным предпринимателем, позвонил неизвестный и, представившись сотрудником "налоговых органов", сообщил, что в отношении нее в ближайшее время будет проведена проверка из-за отсутствия декларации о доходе.

Предпринимательница заволновалась и сообщила, что подавала документы в установленный срок. Тогда неизвестный сообщил, что "проблему" можно решить, только необходимо предоставить доступ к личному аккаунту на "Госуслугах" для того, чтобы он мог убедиться в подаче декларации.

Женщина сообщила персональные данные, но вместо подтверждения о получении документа через несколько минут с ее банковского счета произошло списание более 500 000 рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, предпринимательница обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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