Рок на острове: в Самаре пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур 2024"

С 26 по 28 июля 2024 года на острове Поджабный (Проран, Самара) состоится фестиваль "Топинамбур 2024". Мероприятие не имеет аналогов в регионе: площадка фестиваля — остров, береговая линия Волги; основная часть музыкантов — местные авторы-исполнители.

На двух сценах фестиваля выступят рок-музыканты и исполнители авторской песни Самарской области и регионов России. В числе участников — группы "ТУШЬ", "АКЕАН", "Город Н", "ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ", "Камень желаний", "Обыкновенное чудо", "Номер 42", "Карманное небо" и многие другие.

Гостей фестиваля ждут активности для взрослых и детей; мастер-классы; фотозоны, локации и инсталляции; ярмарка handmade; точки питания и питьевая вода. А также чистый пляж, красивые рассветы и закаты, атмосфера созидания, душевности и любви.

Организаторы приглашают всех желающих отдохнуть от городской суеты, послушать живое выступление музыкантов, встретиться с друзьями, насладиться прекрасной природой и запомнить эти моменты навсегда! Приезжайте на "Топинамбур 2024"!

Подробности в группе фестиваля в ВК.

Билеты по ссылке etema.ru/events/topinambur-fest. Дети до 14 лет — бесплатно.