ТГУ передаст АВТОВАЗу ультразвуковые комплексы для сварки

В августе первая продукция передовой инженерной школы "Гибридные и комбинированные технологии" (ПИШ "ГибридТех") будет поставлена на АО "АВТОВАЗ" в рамках договора по модернизации автоматических линий ультразвуковой сварки. Благодаря этому повысится надёжность линии и её производительность вырастет в 1.5 раза.
Производство ультразвуковых комплексов для сварки элементов обивки дверей и панели приборов автомобилей Тольяттинский госуниверситет запустил в первом полугодии 2024 года на площадке собственного инновационно-технологического парка. Эти комплексы (генераторы и колебательные системы), разработанные специалистами центра ультразвуковых технологий ТГУ, заменят зарубежные, обслуживание которых прекратилось в 2022 году после введения санкций.
"Проект реализуется в рамках Передовой инженерной школы "ГибридТех" в научной программе "Ультразвуковые технологии". Мы уже давно работаем в этом направлении, сотрудничали с поставщиками Волжского автозавода в области технологий ультразвуковой сварки полимерных материалов, наработали определённые компетенции. Раньше мы по большей части занимались ручными ультразвуковыми комплексами — в прошлом году поставили АВТОВАЗу 20 таких комплексов", — рассказал директор ПИШ "ГибридТех" Александр Селиванов.
Следующим шагом в сотрудничестве центра ультразвуковых технологий ТГУ и АВТОВАЗа стало внедрение полуавтоматических и автоматизированных, то есть, по сути, станочных ультразвуковых комплексов. Установленная на АВТОВАЗе корейская линия ультразвуковой сварки не устраивала производство с точки зрения надёжности: периодически выходили из строя ультразвуковые генераторы и волноводы плюс низкая производительность.
Волжский автозавод, зная, что у ТГУ есть определённый опыт и компетенции в области ультразвуковых технологий, ультразвуковой сварки, обратился в вуз с предложением модернизировать эту линию, чтобы обеспечить стабильность работы в условиях массового производства и повысить производительность.
В центре ультразвуковых технологий ТГУ были разработаны опытные ультразвуковые головки и опытная модель ультразвукового генератора с определённым алгоритмом. Такой комплекс отличается от ручного тем, что его можно внедрить в систему управления. Это позволяет в 1,5 раза повысить производительность сварки, а также износостойкость ультразвуковых волноводов, используемых при сварке стеклонаполненных пластиков.
"В России подобного типа оборудование, можно сказать, не производится. То есть какие-то отдельные элементы есть, типа стендовой сварки в автоматическом режиме, а полноценные автоматические линии с высокой производительностью и надёжностью, способные стабильно работать в условиях массового производства пока не делают", — отметил Александр Селиванов.
Согласно договору, который ТГУ и АО "АВТОВАЗ" подписали в феврале нынешнего года, Тольяттинский госуниверситет выполнит модернизацию 5 автоматических линий в цехах автогиганта, поставив на завод 64 ультразвуковых генератора и 223 ультразвуковые головки. В работах по проекту задействованы 10 студентов ТГУ 1-4 курсов обучения шести направлений подготовки.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы