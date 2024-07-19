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ТГУ передаст АВТОВАЗу ультразвуковые комплексы для сварки

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В августе первая продукция передовой инженерной школы "Гибридные и комбинированные технологии" (ПИШ "ГибридТех") будет поставлена на АО "АВТОВАЗ" в рамках договора по модернизации автоматических линий ультразвуковой сварки. Благодаря этому повысится надёжность линии и её производительность вырастет в 1.5 раза.

Фото: фото предоставлено ТГУ

Производство ультразвуковых комплексов для сварки элементов обивки дверей и панели приборов автомобилей Тольяттинский госуниверситет запустил в первом полугодии 2024 года на площадке собственного инновационно-технологического парка. Эти комплексы (генераторы и колебательные системы), разработанные специалистами центра ультразвуковых технологий ТГУ, заменят зарубежные, обслуживание которых прекратилось в 2022 году после введения санкций.

"Проект реализуется в рамках Передовой инженерной школы "ГибридТех" в научной программе "Ультразвуковые технологии". Мы уже давно работаем в этом направлении, сотрудничали с поставщиками Волжского автозавода в области технологий ультразвуковой сварки полимерных материалов, наработали определённые компетенции. Раньше мы по большей части занимались ручными ультразвуковыми комплексами — в прошлом году поставили АВТОВАЗу 20 таких комплексов", — рассказал директор ПИШ "ГибридТех" Александр Селиванов.

Следующим шагом в сотрудничестве центра ультразвуковых технологий ТГУ и АВТОВАЗа стало внедрение полуавтоматических и автоматизированных, то есть, по сути, станочных ультразвуковых комплексов. Установленная на АВТОВАЗе корейская линия ультразвуковой сварки не устраивала производство с точки зрения надёжности: периодически выходили из строя ультразвуковые генераторы и волноводы плюс низкая производительность.

Волжский автозавод, зная, что у ТГУ есть определённый опыт и компетенции в области ультразвуковых технологий, ультразвуковой сварки, обратился в вуз с предложением модернизировать эту линию, чтобы обеспечить стабильность работы в условиях массового производства и повысить производительность.

В центре ультразвуковых технологий ТГУ были разработаны опытные ультразвуковые головки и опытная модель ультразвукового генератора с определённым алгоритмом. Такой комплекс отличается от ручного тем, что его можно внедрить в систему управления. Это позволяет в 1,5 раза повысить производительность сварки, а также износостойкость ультразвуковых волноводов, используемых при сварке стеклонаполненных пластиков.

"В России подобного типа оборудование, можно сказать, не производится. То есть какие-то отдельные элементы есть, типа стендовой сварки в автоматическом режиме, а полноценные автоматические линии с высокой производительностью и надёжностью, способные стабильно работать в условиях массового производства пока не делают", — отметил Александр Селиванов.

Согласно договору, который ТГУ и АО "АВТОВАЗ" подписали в феврале нынешнего года, Тольяттинский госуниверситет выполнит модернизацию 5 автоматических линий в цехах автогиганта, поставив на завод 64 ультразвуковых генератора и 223 ультразвуковые головки. В работах по проекту задействованы 10 студентов ТГУ 1-4 курсов обучения шести направлений подготовки.

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