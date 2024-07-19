Директора спортшколы из Тольятти обвиняют в присвоении 2,3 млн рублей

В Центральный районный суд Тольятти отправилось уголовное дело директора спортивной школы олимпийского резерва и ее бывшего заместителя. Их обвиняют в крупной растрате. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, директор школы олимпийского резерва № 3 "Легкая атлетика" и ее заместитель по административно-хозяйственной работе более двух лет с сентября 2020 г. незаконно начисляли восьми сотрудникам стимулирующие выплаты. Работники снимали эти деньги с банковских карт и передавали руководству. Общая сумма похищенных средств превысила 2,3 млн рублей.

На время расследования арестовали имущество и деньги обвиняемых на 2,5 млн рублей.