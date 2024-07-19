Лишенная родительских прав самарчанка продолжала получать выплаты на ребенка

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества с пособием на ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Подозреваемая является матерью пятилетней девочки. Главное управление Социального фонда РФ по Самарской области назначила ей ежемесячную выплату на ребенка 13 тыс. руб. на период с 1 мая 2023 г. по 30 апреля 2024 года. При этом в июне 2023 г. суд лишил самарчанку родительских прав. Также она утратила право на социальную выплату.

Женщина не посчитала нужным уведомить соцфонд о решении суда и продолжала получать деньги до конца 2024 года. Всего ей успели незаконно выплатить 52 тыс. рублей.