Жительница Самары потеряла полмиллиона, пытаясь вернуть деньги за билеты на концерт

В Самаре жертвой кибермошенников стал 29-летняя местная жительница, которая решила вернуть купленные онлайн-билеты на концерт стендап- комика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Женщина перешла по ссылке с копией документов в смс-сообщении с подтверждением успешной покупки. Обнаружив, что сервис временно недоступен, она предприняла еще одну попытку, но перешла на сервис по ссылке, предложенной в браузере.
Выполняя инструкции на сайте, которые привели к системным ошибкам, она не заметила, как с ее счета пропали денежные средства. Сайт оказался фальшивым. Таким образом женщина лишилась более 500 тысяч рублей и обратилась за помощью в полицию.
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