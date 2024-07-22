Мужчина из Кошек нарвал на пустыре конопли и подпал под уголовное дело

В Самарской области полицейскими задержан сельчанин по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Мужчина пояснил, что растения собрал на пустыре и высушил для собственного употребления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Кошкинского района обратились местные жители с сообщением о том, что 27-летний мужчина может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.
С целью проверки информации оперативники выехали по месту жительства гражданина, где в присутствии понятых и с согласия собственника провели осмотр дома. В ходе осмотра был обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что вещество является наркосодержащим растением семейства конопля, общей массой 42,33 грамма".
Мужчину доставили в отдел полиции. В ходе опроса он пояснил, что растения собрал на пустыре и высушил для собственного употребления, без последующей цели сбыта. Ранее молодой человек к уголовной, административной ответственности не привлекался.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в значительном размере".
В отношении сельчанина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки