Мужчина из Кошек нарвал на пустыре конопли и подпал под уголовное дело

В Самарской области полицейскими задержан сельчанин по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Мужчина пояснил, что растения собрал на пустыре и высушил для собственного употребления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Кошкинского района обратились местные жители с сообщением о том, что 27-летний мужчина может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

С целью проверки информации оперативники выехали по месту жительства гражданина, где в присутствии понятых и с согласия собственника провели осмотр дома. В ходе осмотра был обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что вещество является наркосодержащим растением семейства конопля, общей массой 42,33 грамма".

Мужчину доставили в отдел полиции. В ходе опроса он пояснил, что растения собрал на пустыре и высушил для собственного употребления, без последующей цели сбыта. Ранее молодой человек к уголовной, административной ответственности не привлекался.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в значительном размере".

В отношении сельчанина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.