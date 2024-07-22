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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Жители Самарской области стали чаще покупать планшеты

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС цифровая экосистема сообщает о росте продаж планшетных компьютеров в Самарской области. Продажи за период с января по июнь 2024 года выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: предоставлено МТС

Всего с января по июнь 2024 года в регионе было продано 13,5 тысяч устройств. При этом покупатели Самарской области стали больше внимания обращать на китайские бренды. Самый высокий рост продаж в розничной сети МТС показали планшеты бренда HUAWEI (рост спроса более чем в 4,5 раза). Сейчас одна из новинок HUAWEI — планшеты MatePad 11,5"S доступна для всех покупателей в салонах МТС. Планшеты представлены в трёх цветах, оснащены собственным приложением для рисования GoPaint, которое позволяет работать с несколькими слоями при минимальной задержке и высокой частоте кадров, и экраном PaperMatte нового поколения с соотношением сторон 3:2.

Также в лидерах роста другие китайские производители планшетов. XIAOMI и HONOR демонстрируют рост популярности более чем в 2,5 раза и 2 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным BigData МТС, 33% от всего мобильного трафика абонентов МТС в Самарской области, использующих планшеты, приходится на социальные сети, 25% на просмотр видео.

"По итогам первого полугодия планшеты HUAWEI входят в топ-3 популярных брендов по продажам в России. Это говорит о том, что устройства этого производителя очень востребованы в нашей стране. Уже на этапе предзаказов мы увидели высокий интерес к новинкам, поэтому уверены, что после старта продаж спрос на них только увеличится", — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Гид потребителя

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