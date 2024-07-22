Стало известно, где в области отключат свет с 23 по 29 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

23.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Новая Деревня (ул. Нагорная, ул. Озерная, ул. Новодеревенская, пер. Дачный, СДТ Новые сады)

23.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск

с. Семеновка (ул. Степная, СНТ Защитник, СДТ Огонек);

23.07.2024 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовка

23.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Лесная Поляна, с. Печерские Выселки (полностью);

29.07.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времени) на 30 минут и с 15-00 до 18-00 (время местное) на 30 минут

Ставропольский район:

с. Сосновка, с. Ташелка, п. Менжинский, с. Верхний Сускан (полностью);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.