Столкновение катера и судна "Валдай" в Самаре расследуют в рамках уголовного дела

По факту столкновения катера и судна "Валдай" на Волге в Самаре возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Дело расследуется в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Как сообщает ведомство, катером Brunswick управлял 36-летний мужчина.
"Для выяснения причин происшествия проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз. После оценки собранных доказательств, органами следствия будет дана правовая оценка действиям судоводителей. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления", - добавили в ведомстве.
Напомним, ЧП произошло в 16:00 в районе базы отдыха "Чайка" на о. Зелененький в Красноглинском районе Самары. Пострадали пять человек с катера: трое мужчин и две женщины. По состоянию на вечер 20 июля двое из них находились в тяжелом состоянии, состояние остальных троих оценивалось как средней степени тяжести.
На видео с моментом столкновения видно, что катер, двигаясь пересекающимся курсом, обогнал "Валдай" после чего изменил направление движения и несколько секунд плыл прямо перед судном. В результате "Валдай" подмял катер под себя.
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Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁