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Преступления Происшествия

В Тольятти несколько месяцев ищут парня, избившего мужчину на остановке

ТОЛЬЯТТИ. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские разыскивают молодого человека, избившего 68-летнего местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В конце марта 2024 г. неизвестный несколько раз ударил потерпевшего около остановки "18-й квартал" на Южном шоссе. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Теперь нападавшего разыскивают.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 20 лет, плотное телосложение, славянская внешность, был одет в черную куртку с капюшоном, при себе имел синюю спортивную сумку, надетую через плечо, в ушах наушники.

Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-64-19, 93-63-20, 89272151410 или 112.

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