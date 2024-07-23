В Тольятти несколько месяцев ищут парня, избившего мужчину на остановке

Тольяттинские полицейские разыскивают молодого человека, избившего 68-летнего местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В конце марта 2024 г. неизвестный несколько раз ударил потерпевшего около остановки "18-й квартал" на Южном шоссе. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Теперь нападавшего разыскивают.
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 20 лет, плотное телосложение, славянская внешность, был одет в черную куртку с капюшоном, при себе имел синюю спортивную сумку, надетую через плечо, в ушах наушники.
Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-64-19, 93-63-20, 89272151410 или 112.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки