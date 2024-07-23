АО "Транснефть - Приволга" определили лучший расчет добровольной пожарной дружины

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги традиционных соревнований по пожарно-прикладному спорту на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины". Мероприятие проходило на стадионе "Локомотив" г. Саратова, в нем приняли участие пять команд — Бугурусланского, Волгоградского, Самарского, Саратовского районных нефтепроводных управлений (РНУ) и Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО).

Соревнования по пожарно-прикладному спорту проходят в несколько этапов. На первом этапе конкурсанты преодолевают стометровую полосу с препятствиями, на втором — участвуют в пожарной эстафете, после чего демонстрируют мастерство в боевом развертывании от пожарной автоцистерны. На заключительном этапе проверяются теоретические знания правил пожарной безопасности на объектах организаций системы "Транснефть".

Дружина Волгоградского РНУ одержала командную победу в преодолении стометровой полосы с препятствиями, стала лидером в пожарной эстафете и в теоретической подготовке. В боевом развертывании победили представители Бугурусланского РНУ, в других видах соревнований они были вторыми.

По итогам общего зачета места на пьедестале почета распределились следующим образом: первое место заняла команда Бугурусланского РНУ, второе место — Волгоградское РНУ и 3-е место — у команды Саратовского РНУ.

По результатам индивидуальных зачетов будет сформирована сборная, которая представит АО "Транснефть - Приволга" в третьем туре соревнований на уровне всех структурных подразделений ПАО "Транснефть". Финал состоится в конце июля — начале августа 2024 года в г. Омске на базе АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Профессиональный конкурс среди добровольных пожарных дружин (ДПД) АО "Транснефть - Приволга" организуется ежегодно с целью повышения боеготовности ДПД на объектах общества по предупреждению и тушению возможных пожаров, совершенствования навыков и приемов работы с пожарно-техническим оборудованием.