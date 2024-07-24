В Самаре пройдет фестиваль песен Владимира Высоцкого

В Самаре 25 июля пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого "Волга песни слышала…". Он состоится в сквере им. Владимира Высоцкого (в границах улиц Ленинградская/Самарская/Высоцкого/Галактионовская). Начало в 18:00, сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Событие посвящено творчеству выдающегося поэта Владимира Семеновича Высоцкого и традиционно проходит в день его памяти. Имя Владимира Высоцкого навсегда вошло в историю Самары. В 1967 году именно в Куйбышеве состоялись первые в СССР публичные концерты Высоцкого в государственных залах — до этого он выступал только в неофициальной обстановке в учреждениях, институтах, на предприятиях.

Память о поэте увековечена в Самаре: в сквере Высоцкого установлен один из первых в стране бюст поэта работы скульптора Ивана Мельникова, перед Дворцом спорта — мемориал работы скульптора Михаила Шемякина. Имя Высоцкого носят сквер и улица в исторической части города и новый Дворец спорта, а общественным фондом "Центр В.Высоцкого в Самаре" организован музей Владимира Высоцкого.

Фестиваль проходит по инициативе общественного фонда "Центр В.Высоцкого в Самаре" и его президента Михаила Трифонова. В программе — стихи и песни Владимира Высоцкого в исполнении самарских артистов.