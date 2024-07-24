В Тольятти трех подростков задержали за поджог релейного шкафа

В Самарской области с начала СВО зафиксировано три акта незаконного вмешательства в деятельность Куйбышевской железной дороги. В частности, речь идет о трех поджогах релейных шкафов, передает ГТРК "Самара".

Злоумышленниками во всех случаях были дети, пишет ГТРК "Самара" со ссылкой на заместителя начальника полиции по оперативной работе Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Виктора Макеева.

"Как показала практика раскрытия этих преступлений, преступники - молодые люди, которые были увлечены вражескими спецслужбами", - заявил он.

Украинские агенты вербовали подростков по простой схеме: под вымышленными именами незнакомцы начинают общение с детьми в мессенджерах и предлагают подзаработать. За небольшую сумму агент иностранных спецслужб уговаривает детей пойти на поджог релейного шкафа, при этом уверяет, что несовершеннолетние никакой ответственности за это не понесут, и максимум, в чем их могут обвинить, - повреждение имущества.

На самом же деле подобные действия расцениваются как диверсия, а порой и терроризм. По данным статьям грозят реальные сроки (от 10 лет до пожизненного заключения) независимо от возраста.

По словам Виктора Макеева, пойти на преступления соглашаются подростки, не всегда находящиеся в тяжелом материальном положении. Один из последних случаев произошел на станции Тольятти. Подожгли релейный шкаф трое - два 16-летних юноши и один 15-летний. Все они - из обеспеченных семей.

"Причем это было не первое их преступление по поджогу релейного шкафа, там череда была такого же рода преступлений. А ведь между диверсией и террористическим актом достаточно тонкая грань. Вот именно при совершении ими поджога релейного шкафа в районе станции Тольятти их действия квалифицированы следствием как теракт", - сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе Средневолжского ЛУВДТ.

Подростки находятся под домашним арестом. Им грозит суровое наказание.

Украинские спецслужбы вербуют и взрослых. Работа ведется несколько иначе. Например, разными способами загоняют человека в долги, а отдавать их предлагают путем совершения подобных диверсий. Встречаются и так называемые сочувствующие украинской стороне.

Однако наказание и для тех, и для других суровое. Например, в Самарской области вынесли приговор 32-летнему жителю Кинельского района - он шпионил на железнодорожных станциях.