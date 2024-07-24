Самарец потерял 50 тыс. руб., пытаясь устроиться на работу

В Самаре 45-летний местный житель стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчине позвонил незнакомец и предложил удаленную работу. Для этого от самарца требовалось только внести свои персональные данные в подробную анкету. После выполнения этого условия со счета потерпевшего списалось более 50 тыс. рублей.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки