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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС внедрит речевую аналитику звонков и чатов с клиентами экосистемы в Самарской области

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС сообщает о внедрении сервиса речевой аналитики WordPulse MTS AI во всех сервисах общения с клиентом — в контактном центре оператора, чате МТС, МТС Банка и многих других. Ежедневно нейросети будут проверять более 300 тысяч обращений клиентов по телефону или в чатах, а также изучать обратную связь в мессенджерах и соцсетях. Это позволит абонентам МТС в Самарской области быстрее получать ответ на интересующий вопрос и сократить время ожидания ответа от поддержки.

Фото: предоставлено МТС

WordPulse разработан MTS AI. Сервис оценивает тематику разговора и его тональность. Нейросеть определяет, в какой момент настроение клиента изменилось в худшую или лучшую сторону. Также анализ тональности общения позволит получать глубинную аналитику коммуникаций, например, в случае, когда клиенты хвалят быструю доставку, но недовольны неаккуратной упаковкой, сервис может строить статистику по каждому факту отдельно.

По итогам анализа система поможет создать отчет о работе каждого сотрудника. И на основе этих данных поможет руководителям контакт центров принять решение о дополнительном обучении специалистов, у которых возникли трудности при общении с клиентом. Также ИИ-система позволит оперативно понять запросы, с которыми чаще всего обращаются пользователи, и укажет точки роста.

"Уже сейчас благодаря внедрению нового сервиса удалось повысить точность обращения в контактный центр до 85% и, таким образом, ускорить обработку запроса клиента. В дальнейшем планируется внедрить ИИ-аналитику для использования в онлайн-режиме, чтобы при возникновении сложной ситуации система могла проанализировать действия сотрудника и оперативно предложить ему варианты повышения уровня удовлетворенности клиента", — пояснил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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