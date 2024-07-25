Идет прием заявок на участие в Лаборатории фестиваля "Музыкальное сердце театра"

С 15 по 25 ноября в Самарской области состоится ежегодный Национальный фестиваль и Церемония вручения премии "Музыкальное сердце театра", которые пройдут при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, Союза театральных деятелей России и правительства Самарской области. Президент фестиваля и премии — композитор, Народный артист России Максим Дунаевский.

Ежегодно, во время проведения фестиваля, проводится творческая лаборатория с питчингом новых произведений. Лаборатория — самостоятельная часть фестиваля. Главная ее цель через профессиональное общение стимулировать создание и продвижение нового отечественного материала для российского музыкального театра, в том числе и ориентированного на сохранение традиционных нравственно-духовных ценностей. Лаборатория включает в себя отбор новых авторских театральных проектов, не имеющих ранее сценического воплощения, а также их доработку с кураторами для дальнейшего показа художественным руководителям и директорам театров, представителям органов управления в сфере культуры и СМИ.

К участию приглашаются композиторы, авторы либретто и текстов песен, режиссеры, имеющие практический опыт в области музыкального театра, а также актеры, имеющие опыт работы в музыкальном театре.

Прием заявок на лабораторию завершится 31 июля для авторов и режиссеров, и 5 сентября — для актеров. Заполнить анкету можно на сайте "Музыкального сердца театра".

В 2024 г. куратором лаборатории вновь станет Александр Пантыкин — композитор, заслуженный деятель искусств, доцент Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского, а в роли режиссера-наставника выступит Светлана Горшкова — режиссер, педагог по мастерству артиста мюзикла в РАМ им. Гнесиных и арт-директор фестиваля.

Всего отберут семь произведений и сформируют семь авторско-постановочных команд. Отобранные конкурсанты будут участвовать в лаборатории очно с 19 по 23 ноября в Самаре и 24 ноября представят свои эскизы в формате питчинга для художественных руководителей и директоров театров, продюсеров, представителей органов управления в сфере культуры и СМИ. Каждый эскиз будет выглядеть как своеобразная сценическая презентация произведения для музыкального театра. Организаторы предоставляют иногородним участникам бесплатный проезд до Самары и обратно, проживание и питание в течение всего периода работы лаборатории.

Ряд авторов и режиссеров по окончании лаборатории получают приглашение к сотрудничеству с ведущими театральными площадками страны.