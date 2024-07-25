Идет прием заявок на участие в Лаборатории фестиваля "Музыкальное сердце театра"

С 15 по 25 ноября в Самарской области состоится ежегодный Национальный фестиваль и Церемония вручения премии "Музыкальное сердце театра", которые пройдут при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, Союза театральных деятелей России и правительства Самарской области. Президент фестиваля и премии — композитор, Народный артист России Максим Дунаевский.
Ежегодно, во время проведения фестиваля, проводится творческая лаборатория с питчингом новых произведений. Лаборатория — самостоятельная часть фестиваля. Главная ее цель через профессиональное общение стимулировать создание и продвижение нового отечественного материала для российского музыкального театра, в том числе и ориентированного на сохранение традиционных нравственно-духовных ценностей. Лаборатория включает в себя отбор новых авторских театральных проектов, не имеющих ранее сценического воплощения, а также их доработку с кураторами для дальнейшего показа художественным руководителям и директорам театров, представителям органов управления в сфере культуры и СМИ.
К участию приглашаются композиторы, авторы либретто и текстов песен, режиссеры, имеющие практический опыт в области музыкального театра, а также актеры, имеющие опыт работы в музыкальном театре.
Прием заявок на лабораторию завершится 31 июля для авторов и режиссеров, и 5 сентября — для актеров. Заполнить анкету можно на сайте "Музыкального сердца театра".
В 2024 г. куратором лаборатории вновь станет Александр Пантыкин — композитор, заслуженный деятель искусств, доцент Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского, а в роли режиссера-наставника выступит Светлана Горшкова — режиссер, педагог по мастерству артиста мюзикла в РАМ им. Гнесиных и арт-директор фестиваля.
Всего отберут семь произведений и сформируют семь авторско-постановочных команд. Отобранные конкурсанты будут участвовать в лаборатории очно с 19 по 23 ноября в Самаре и 24 ноября представят свои эскизы в формате питчинга для художественных руководителей и директоров театров, продюсеров, представителей органов управления в сфере культуры и СМИ. Каждый эскиз будет выглядеть как своеобразная сценическая презентация произведения для музыкального театра. Организаторы предоставляют иногородним участникам бесплатный проезд до Самары и обратно, проживание и питание в течение всего периода работы лаборатории.
Ряд авторов и режиссеров по окончании лаборатории получают приглашение к сотрудничеству с ведущими театральными площадками страны.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.