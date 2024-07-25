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Преступления Происшествия

Самарский таксист потерял 500 тыс. руб., пытаясь показать город незнакомке из интернета

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, жертвой которого стал 46-летний таксист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчина в интернете познакомился с 32-летней незнакомкой из другого города. Через месяц женщина заявила, что мечтает переехать в Самару, но никогда еще не бывала в областной столице. Самарец предложил провести экскурсию по городу и даже пригласил пожить у него во время отпуска.

Дальше незнакомка посетовала, что ей не хватает денег на поездку. Но и тут кавалер решил ее выручить и оплатить билеты. Через несколько минут ему пришла ссылка на онлайн-кассу. Потерпевший ввел данные своей банковской карты, сервис выдал ошибку, а со счета списали более 500 тыс. рублей. Мужчина обновил страницу, чтобы обратиться в техподдержку, но сайта на указанном домене уже не было, а диалог с дамой оказался удален.

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