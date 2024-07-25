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ВККС в третий раз не смогла выбрать председателя Шестого кассационного суда

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Высшая квалификационная комиссия судей не одобрила ни одно из заявлений на конкурс на должность председателя Шестого кассационного суда. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Изначально на конкурс заявились двое: действующий судья Шестого кассационного суда, председатель 7-го судебного состава Наиль Ляпин и бывший зампред Верховного суда РТ, председатель уголовной коллегии ВС РТ Максим Беляев.

Ляпин отозвал свое заявление, а Беляева не стали рекомендовать на должность.

Напомним, пост главы Шестого кассационного суда освободился еще в августе 2023 г. после дисциплинарного взыскания ВККС в виде досрочного прекращения полномочий судьи Александра Ефанова. Первый конкурс прошел в сентябре 2023 г. и был признан несостоявшимся, поскольку на него не подали ни одной заявки.

В феврале 2024 г. конкурс прошел во второй раз. Были кандидатуры Игоря Пака (зампредседателя Шестого кассационного суда) и Ивана Семенова (зампредседателя Верховного суда Республики Башкортостан). Но ВККС отказала в рекомендации Семенову, а Пак добровольно снял с конкурса свою кандидатуру.

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