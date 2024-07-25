ВККС в третий раз не смогла выбрать председателя Шестого кассационного суда

Высшая квалификационная комиссия судей не одобрила ни одно из заявлений на конкурс на должность председателя Шестого кассационного суда. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Изначально на конкурс заявились двое: действующий судья Шестого кассационного суда, председатель 7-го судебного состава Наиль Ляпин и бывший зампред Верховного суда РТ, председатель уголовной коллегии ВС РТ Максим Беляев.

Ляпин отозвал свое заявление, а Беляева не стали рекомендовать на должность.

Напомним, пост главы Шестого кассационного суда освободился еще в августе 2023 г. после дисциплинарного взыскания ВККС в виде досрочного прекращения полномочий судьи Александра Ефанова. Первый конкурс прошел в сентябре 2023 г. и был признан несостоявшимся, поскольку на него не подали ни одной заявки.

В феврале 2024 г. конкурс прошел во второй раз. Были кандидатуры Игоря Пака (зампредседателя Шестого кассационного суда) и Ивана Семенова (зампредседателя Верховного суда Республики Башкортостан). Но ВККС отказала в рекомендации Семенову, а Пак добровольно снял с конкурса свою кандидатуру.