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Преступления Происшествия

Разводился с женой, а потерял друга: в Тольятти мужчина лишился 70 тысяч рублей по вине знакомого

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник ввел в заблуждение своего знакомого и получил от него более 70 000 рублей, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В отдел полиции по Автозаводскому району Тольятти за помощью обратился местный житель, который сообщил о мошенничестве. Потерпевший пояснил, что его приятель пообещал выступить посредником в урегулировании спора с бывшей женой и договориться о передаче ему автомобиля, являющегося совместно нажитым имуществом. Потерпевший передал деньги знакомому, после чего тот перестал выходить на связь. Сумма причинённого ущерба составила свыше 70 000 рублей.

Оперуполномоченные установили личность предполагаемого злоумышленника, задержали и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления 35-летний тольяттинец сознался в противоправном деянии и пояснил, что ввел потерпевшего в заблуждение, не собираясь возвращать деньги. Вместо этого он потратил их на собственные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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