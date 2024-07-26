Парень из Тольятти украл чужое авто и, спасаясь от погони полиции, попал на нем в ДТП

В Тольятти сотрудники Госавтоинспекции в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в краже. 30-летний местный житель похитил ключи от автомобиля у владелицы ателье, а затем и саму машину с парковки торгового центра, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Вечером 24 июля в полицию Автозаводского района Тольятти обратилась местная жительница, владеющая ателье в одном из ТЦ. Она рассказала, что с парковки пропал ее Renault Sandero Stepway.

Вскоре правоохранители обратили внимание на движущуюся в потоке разыскиваемую машину и приняли попытку остановить водителя. Мужчина, проигнорировав законное требование сотрудников полиции об остановке, продолжил движение с нарушением ПДД, пытаясь скрыться.

Включив специальные световые и звуковые сигналы, экипаж начал преследование, о чем полицейские доложили в дежурную часть. В ходе погони к экипажу ДПС присоединились еще несколько патрульных автомобилей Госавтоинспекции.

Спустя непродолжительное время, на пересечении улиц 40 лет Победы и Свердлова, подозреваемый за рулем Renault Sandero Stepway не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с другим авто. После этого его задержала полиция.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель, который пояснил, что в этот день, проходя мимо ТЦ, увидел, что у него разряжается сотовый. Обратив внимание на находившееся рядом ателье, решил зайти внутрь и попросить помочь зарядить устройство. Сотрудница любезно согласилась и, поставив его гаджет заряжаться, продолжила выполнять очередной заказ.

В это время он заметил ключи от автомобиля и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, забрал их себе. Затем он поблагодарил женщину за оказанную услугу и покинул помещение. Через некоторое время нашел на парковке автомобиль и решил на нем покататься. Когда понял, что его преследует экипаж ДПС, испугался и решил не останавливаться.

В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Также составлен административный протокол за управление транспортным средство в состоянии опьянения.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.